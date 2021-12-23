На учителя, который напал на школьника в Хабаровске, завели уголовное дело
Фото: социальные сети
На учителя ОБЖ и физики из хабаровской школы №68 завели уголовное дело. То, что педагог напал на ребенка, подошло под описание статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили «Комсомольской правде» в региональном следкоме.
- По версии следствия, 21 декабря 2021 года учитель физики МБОУ СОШ №68, находясь в учебном классе, применил насилие и недопустимые способы воспитания к нарушившему дисциплину ученику, - рассказала представитель ведомства Дарья Немцева.
Она подчеркнула, что жизни и здоровью семиклассника ничто не угрожает.
Сейчас следователи продолжают опрашивать свидетелей. Сам педагог заявил, что не выдержал отвратительного поведения парня на уроке, и поэтому вышел за рамки допустимого.
- В этой ситуации психологическая помощь нужна всем: и детям, и педагогам, и родителям. И последним, наверное, больше всех, так как мало кто хочет признавать, что необходим критический взгляд со стороны. Под постом много комментариев как раз в защиту учителя, есть и те, кто обращает внимание на низкий уровень воспитанности детей и подростков. Мы на своих уроках права всегда заостряем внимание не столько на правах, сколько на обязанностях, - отметила в разговоре с «Комсомолкой» Виктория Трегубенко, детский омбудсмен региона.
Она напомнила: все это прописано от Конституции до местных НПА, в том числе в уставе школы, например.
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