Евгений Никонов прокомментировал информацию о требованиях QR-кода в больнице для плановых операций Фото: Ксения Высотина

В сети появилась информация о том, что в хабаровской клинической больнице №1 (ККБ) на плановые операции стали принимать только тех, у кого есть QR-код или справка о вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест. При этом код не будут требовать для экстренной госпитализации и для местных жителей.

В больнице отметили, что такие меры вводятся только ради здоровья и безопасности пациентов, так как медучреждение принимает жителей со всего Хабаровского края, зачастую в тяжелом состоянии.

- ККБ - это единственная многопрофильная больница в крае, которая оказывает и экстренную, и плановую помощь, помимо лечения ковида. У нас лежит очень много тяжелых пациентов, соматических. Коронавирусная инфекция может стать для них фатальной. И чтобы уберечь людей от вспышки заболевания, мы вынуждены пойти на такие меры. Поэтому плановый прием только по QR-коду, а экстренную помощь мы обязаны оказывать в любом случае, - рассказал «КП» - Хабаровск» заместитель главного врача больницы.

Коронавирус вызывает осложнения, которые влияют на течение обычного заболевания, поэтому проводить операции человеку с ковидом очень рискованно, так как вирус очень непредсказуемый. Стоит отметить, что краевая клиническая больница одна из немногих, которая не прерывала оказание плановой помощи во время пандемии.

Позже в телеграм-канале «Здравый смысл 27» прокомментировали информацию.

- Никаких кодов для плановой госпитализации не требуется, главному врачу указано на необходимость приведения своих приказов в соответствие с нормативными документами правительства и минздрава Хабаровского края, - сообщил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, с 29 ноября хабаровский роддом №2 переквалифицировали в госпиталь для лечения больных COVID-19. Учреждение принимает беременных, послеродовых женщин, а также обычных пациентов с легкой степенью тяжести (до 25% поражения легких). Пациентов со средней и тяжелой степенью принимает первая краевая больница.

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