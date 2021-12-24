«Ковид-фри» зоны: в Хабаровске изменили коронавирусные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Хабаровска приняло решение об изменении коронавирусных ограничений в крае. Такое решение было принято в связи с тенденцией к стабилизации темпов суточного прироста заболеваемости среди населения.

- Регион сейчас находится на втором месте среди субъектов России по темпам прироста коронавирусной инфекции. Тем не менее за последний месяц идет стабилизация вот этого темпа роста. Если мы с вами находились на цифрах, близких к 600, то сейчас мы на цифре 460-470, - прокомментировал ситуацию Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Какие изменения ждут жителей края в ближайшее время? Сможем ли мы свободно посещать различные заведения и гулять в праздники или необходимо уже сейчас морально готовиться к долгому периоду домашней самоизоляции?

- Очень хотелось всех обрадовать и рассказать о том, что будут значительные послабления, но, к сожалению, такой возможности нет, - рассказал Евгений Никонов.

ОБЩЕПИТ

С 29 декабря 2021 года по 2 января 2022 года заведения общественного питания будут работать до часу ночи при условии, что вход в заведение осуществляется по QR-коду, справке о вакцинации либо при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, в работе общепита произойдет и еще одно изменение: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре вводятся «ковид-фри» зоны. Такие свободные от COVID-19 зоны будут иметь несколько правил: персонал ресторана или учреждения общепита должен быть привит на 100 процентов, посетители будут предъявлять QR-код при входе в заведение, а также на входе будет проводиться экспресс-тестирование на коронавирус. Этот тест будет проводиться непосредственно в самом заведении.

Как выяснилось, предприниматели Хабаровска одобряют создание таких свободных от коронавируса зон.

- Для нас это действительно возможность выполнить свою социальную ответственность перед нашими сотрудниками. Если с 29 декабря постановление в отношении ресторанов, кафе и баров вступит в силу, то, соответственно, к этому времени мы уже приобретем экспресс-тесты на коронавирус и сможем ими спокойно пользоваться. Я надеюсь, что мы в таком режиме отработаем в новогодние праздники и чуть позже, уже при снижении заболеваемости, сможем снять остальные ограничения, - рассказал Андрей Веретенников, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края».

МАГАЗИНЫ

Кроме создания «ковид-фри» зон и продления часов работы заведений будет отменено решение о начале работы непродовольственных магазинов с 11 часов утра. С 31 декабря они перейдут на обычный график.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 31 декабря отменят обязательное предъявление QR-кода на уличных катках, а с 1 января разрешат проведение краевых и муниципальных спортивных мероприятий при количестве участников до 100 человек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 1 января детские кружки, секции и другие организации дополнительного образования начнут работать в обычном режиме. До 1 января, с учетом необходимости избежать каких-либо больших празднований, разрешены детские новогодние мероприятия численностью участников до 30 человек.

ВАКЦИНАЦИЯ

Пункты вакцинации продолжат работать.

Поликлиники и амбулатории в период новогодних выходных с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы.

Для мобильных пунктов вакцинации установлено несколько выходных дней: 31 декабря, 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальные дни пункты будут работать по своему обычному графику.

28 декабря на всех информационных каналах минздрава Хабаровского края будет размещена подробная информация о работе всех медицинских учреждений.

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