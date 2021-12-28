Холода не отступят: жители Хабаровского края будут мерзнуть в новогоднюю ночь Фото: Мария ЛЕНЦ

Как бы мы ни надеялись, что в праздники все дружно сможем погулять, покататься с горок и на коньках, на улице по-прежнему будут стоять крепкие морозы. Зима в конце 2021 года бьет все рекорды. Таких холодов жители Хабаровского края не ощущали уже много лет. Увы, подобная погода сохранится и в праздничные дни.

- В крае будет сохраняться холодная погода с температурами на 6-8 градусов ниже климатической нормы, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

По сообщению синоптиков, в новогоднюю ночь, а также 30 декабря и 1 января в Хабаровске температура опустится на уровень от -34 до -38 градусов ночью, а днем ожидается температура в диапазоне от -24 до -27 градусов.

В целом по Хабаровскому краю ситуация будет похожей. Температура будет низкой: от -33 до -40 градусов, а в отдельных районах опустится еще ниже. Днем воздух будет прогреваться до температуры от -23 до -30 градусов.

Осадков в зимний праздник также ждать не приходится. Небольшой снег если и возможен, то пройдет в отдельных районах региона.

Как сообщают в «Дальневосточном УГМС», аномальные морозы сохранятся до конца года. С 1 по 5 января ожидается небольшое потепление, но погода все еще останется холодной с преобладанием температуры от -28 до -35 градусов по краю, а в Хабаровске от -30 до -32 градусов. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от -20 до -27 градусов.

Наступающий Год Тигра показывает нам свой суровый характер, поэтому не стоит убирать утепленные штаны и пуховики в дальний шкаф в ближайшее время.

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