Хабаровск замерзающий: аномальный холод стоит не только на улице

Если температура соответствует санитарным нормам, то греться придется своими силами Фото: Александр ГЛУЗ

Жители города сетуют на то, что в домах и офисах стало очень холодно. Понижение температуры в жилых помещениях отметили 8 из 10 горожан, опрошенных «КП» - Хабаровск». При этом почти все отмечают, что батареи остаются относительно горячими. Виной понижения температуры в помещениях - снижение температуры воздуха на улице. В настоящее время она остается на 6-8 градусов ниже нормы.

Что делать замерзающим жильцам? Вот что на этот счет говорят в одной из управляющих компаний города Хабаровска.

- Если в помещении очень холодно, необходимо подать заявку в свою управляющую компанию. Это можно сделать по телефону. После этого назначается время и дата, когда собственника навестят специалисты, сделают замеры температуры в квартире. Если температура ниже нормы, то УК примет меры по ее повышению, а также сделает перерасчет платы за отопление, - объясняет «КП» - Хабаровск» специалист управляющей компании.

Отметим, что согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ГОСТу Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 температура в квартире должна быть не менее 18-20 градусов тепла. В угловых комнатах квартир температура воздуха должна быть выше на два градуса (22 градуса).

Таким образом, если температура соответствует представленным нормам, то никаких мер принято не будет. Если же человеку в этих условиях холодно, то ничего не остается делать, кроме как греться самостоятельно - обогревателями, тепловыми пушками и горячим чаем.

Редакция «КП» - Хабаровск» выяснила, повысился ли спрос в магазинах на обогревательные приборы.

- Спрос повысился, да, но не более, чем он повышается с наступлением каждого зимнего сезона. Дефицита товаров мы не отмечаем, обогревателей хватит всем желающим, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в одном из крупных сетевых магазинов техники.

Напомним, что аномальные морозы продержатся с нами как минимум до начала января. После ожидается небольшое потепление, но при этом температуры продолжат оставаться очень низкими.

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