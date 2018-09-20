Следователи проводят проверку из-за массового отравления шаурмой на Сахалине

20 Сент. 08:48 2018-09-20T10:39:39+03:00

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По факту первого за последние пять лет массового отравления фастфудом в Южно-Сахалинске организована доследственная проверка. Напомним, что с 15 сентября в городскую больницу поступило, по последним данным, 34 человека. Все они отведали шаурму в местной закусочной «У Акопа».

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Сахалинкой области, проверка была организована 19 сентября. По ее результатам ведомство примет процессуальное решение.

Как уточнили в областном Роспотребнадзоре, результаты исследований ближневосточного фастфуда еще не готовы. Все отравившиеся люди госпитализированы, окончательные диагнозы врачи пока не ставят. Предварительно, люди слегли либо с гастроэнтеритом, либо с пищевой токсикоинфекцией с неподтвержденной этиологией.Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Кроме этого, проводится эпидемиологическое расследование - проверяются сотрудники торговой точки и соблюдение санитарно-гигиенических норм.