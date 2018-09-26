2018-09-26T06:07:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае начала работать «горячая линия» по отопительному сезону

Жители региона смогут пожаловаться, если трубы останутся холодными после запуска отопления
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае начала работать «горячая линия» по отопительному сезонуВ Хабаровском крае начала работать «горячая линия» по отопительному сезонуФото: Анастасия Осипова
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Отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал 1 сентября. Тепло уже поступает в дома Аяно-Майского Охотского, Ульчского и Николаевского районов, а также в отдельных поселениях Верхнебуреинского. В Комсомольске-на-Амуре отопительные сезон начнется примерно с 1 октября. В конце сентября – начале октября тепло в дома начнет поступать жителям остальных районов.

Как сообщили в комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, в регионе будут тщательно мониторить запуск тепла. Чтобы можно было реально оценить ситуацию жителей края просят сообщать о случаях, когда батареи остаются холодными после начала отопительного сезона. Для этого организовали круглосуточную «горячую линию». Хабаровчане могут сообщить о нарушении, а также о бездействии управляющей компании по номеру 8 (4212) 40-23-40. В нерабочие дни сообщения принимает автоответчик.

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