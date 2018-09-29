Правительство Хабаровского края сложило свои полномочия

СЕГОДНЯ 06:04 2018-09-29T06:04:05+03:00

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После того, как Сергей Фургал на торжественной церемонии вступил в должность губернатора Хабаровского края, в дальневосточной столице состоялось совещание главы региона с руководителями органов власти и структурных подразделений. В рамках встречи чиновникам огласили, что правительство края уходит в отставку. Сложение полномочий – требование устава региона. Как сообщает пресс-служба правительства, до формирования нового кабинета министров, у всех сотрудников появится статус исполняющих обязанности.

- Свой подход к формированию правительства края я уже обозначал после победы на выборах, и он неизменен. Всем, кто готов работать на развитие края, я такую возможность предоставлю. В самое ближайшее время я приступаю к формированию Правительства. Времени на раскачку нет, надо как можно скорее приступать к работе, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Глава региона отметил, что не против работать и с прежним составом правительства, если они захотят войти в состав его команды.