2018-10-02T07:41:15+03:00
Общество

В Хабаровске на день раньше закончили плановый ремонт на теплостанции

Скоро горячая вода вернется в квартиры
Ольга КИВА
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В Хабаровске на день раньше закончили плановый ремонт на теплостанцииВ Хабаровске на день раньше закончили плановый ремонт на теплостанцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Плановый ремонт теплосети в краевой столице подходит к концу. Это значит, что скоро в городских квартирах появится горячая вода. Буквально сегодня в средствах массовой информации появилась информация о том, что долгожданное горячее водоснабжение подключат уже сегодня. Это новость оказалась радостной только для жителей домов, находящихся в зоне ТЭЦ-1. По графику водоснабжение в зданиях должны были возобновить 3 октября.

- Ремонтные работы закончили досрочно, начинается запуск оборудования. Потом нужно прогреть большой объем жидкости, а управляющим компаниям надо будет открыть задвижки. Другими словами, это не означает, что вода в кране появится именно сегодня. Она придет в квартиры постепенно, в течении суток, - прокомментировала сообщение Анна Никитенко, пресс-секретарь филиала «Хабаровская генерация».

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