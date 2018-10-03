2018-10-03T03:53:55+03:00
Общество

Юриста-мошенника, обманувшего своего работодателя, осудят в Хабаровске

Задержанного экстрадировали из Таиланда
Ольга КИВА
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Юриста-мошенника, обманувшего своего работодателя, осудят в ХабаровскеЮриста-мошенника, обманувшего своего работодателя, осудят в ХабаровскеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Юрист строительной фирмы в Хабаровске ждет суда. Мужчина обманул своего работодателя и присвоил себе имущество строительной компании стоимосью 150 миллионов рублей.

- Подозреваемый оформил поддельные документы о купле-продаже семи домов, принадлежащих строительной фирме. Задержанный пользовался доверием руководства, поэтому ему ничего не стоило получить заветные подписи на договорах, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Позже фигурант уехал в Таиланд и прихватил с собой эти самые документы. Потом он внес изменения в договоры и через арбитражный суд Хабаровского края добился передачи ему права собственности на недвижимость. Кроме того, он потребовал от строительной организации выплатить ему 30 миллионов рублей. Это сумма неустойки, за нарушение сроков передачи права собственности.

Руководитель строительной фирмы обратился за помощью к правоохранителям. По его заявлению возбудили уголовное дело, а злоумышленника объявили в международный розыск. Нашли злодея в Таиланде. Обвиняемого вернули обратно на родину и на время следствия определили в следственный изолятор Хабаровска.

Во время допросов мужчина во всем признался. Расследование уголовного дела против него уже закончилось, материалы направили в суд.

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