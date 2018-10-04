Власти Хабаровска утвердили дату начала отопительного сезона
В краевой столице 8 октября стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городской мэрии.
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, график подачи тепла уже разработан. В течение пяти дней батареи потеплеют в социальных учреждениях - больницах, детских садах и школах, а затем и в жилых домах. Окончательно тепло придет во все объекты Хабаровска в течение десяти дней – к 18 октября.
Кстати, в процессе подготовки города к отопительному сезону возникла проблема. Подрядчик, который выиграл право на ремонт теплотрассы в районе Трубного переулка, не справился с задачей. Контракт с ним, как отмечают в городской мэрии, пришлось расторгнуть. Новый подрядчик продолжает работы, завершить подготовку теплотрассы планируется к двенадцати часам ночи 7 октября.