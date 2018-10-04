Власти Хабаровска утвердили дату начала отопительного сезона

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-04T11:28:37+03:00

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В краевой столице 8 октября стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городской мэрии.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, график подачи тепла уже разработан. В течение пяти дней батареи потеплеют в социальных учреждениях - больницах, детских садах и школах, а затем и в жилых домах. Окончательно тепло придет во все объекты Хабаровска в течение десяти дней – к 18 октября.

Кстати, в процессе подготовки города к отопительному сезону возникла проблема. Подрядчик, который выиграл право на ремонт теплотрассы в районе Трубного переулка, не справился с задачей. Контракт с ним, как отмечают в городской мэрии, пришлось расторгнуть. Новый подрядчик продолжает работы, завершить подготовку теплотрассы планируется к двенадцати часам ночи 7 октября.