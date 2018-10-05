2018-10-05T09:56:00+03:00
Общество

Вулкан Эбеко на Сахалине напомнил о себе, выпустив столб пепла

Жители близлежащего Северо-Курильска не заметили ни пеплопада, ни запаха сероводорода
Ольга КИВА
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Вулкан Эбеко на Сахалине напомнил о себе, выпустив столб пеплаВулкан Эбеко на Сахалине напомнил о себе, выпустив столб пеплаФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Сегодня. 5 октября, на Сахалине зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко. По информации, поступившей от пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области, высота пеплового столба достигала до четырех километров в высоту.

В семи километрах на северо-запад от вулкана расположен город Северо-Курильск. Пепельное облако отнесло от вулкана на восемь километров, правда, шлейф пеплового выброса распространился на юго-западе, поэтому горожане не видели пеплопада и не чувствовали запаха сероводорода. Угрозы жизни для населения нет.

Напомним, что пепловые выбросы - это признаки того, что вулкан активизировался и в любой момент могут произойти взрывы золы.

Специалисты ГУ МЧС России по Сахалинской области напоминают жителям региона, что в случае опасности нужно звонить по телефонам экстренных служб со стационарного устройства - 01, с сотового телефона - 101.

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