Совсем скоро в Хабаровске объявят финалистов кинофестиваля «Точка возврата — 2018»

СЕГОДНЯ 03:28 2018-10-10T03:30:35+03:00

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В Хабаровске завершается Дальневосточный фестиваль игрового кино «Точка возврата — 2018». Финал этого события пройдет с 11 по 13 октября в кинотеатре «Совкино». В рамках итогового кинопоказа гости и жители краевой столицы смогут посмотреть новые любительские фильмы. Вход для зрителей бесплатный.

Как объяснили организаторы фестиваля в своем аккаунте в социальной сети, билеты уже лежат в кассе кинотеатра. На каждый фестивальный день свой билет. Взять их может любой желающий. Для этого нужно сказать на какой фестивальный показ хотите попасть, и получить нужный билет. Можно взять сразу на три дня.

Организаторы фестиваля также отмечают, что в одни руки выдаётся не более двух билетов одного вида. Если хочется пойти с друзьями, то взять билеты на всех сразу не получится. Отправиться за ними лучше всем вместе.

Напомним, участники кинофестиваля работали над своими фильмами в кинолагерях. Также в рамках события все желающие могли стать актерами, режисерами, сценаристами и другими специалистами, участие которых просто необходимо на съемочной площадке.