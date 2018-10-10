Труп под частным домом на Камчатке скрывали вдова и ее любовник

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-10T09:45:37+03:00

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На скамье подсудимых окажутся двое жителей поселка Светлый в Елизовском районе. Мужчина 33 лет и женщина 49 лет избавились от своего приятеля, по совместительству — мужа подсудимой, весьма оригинально. Они убили сельчанина и закатали его тело в бетон.

- По версии следствия, происшествие случилось в августе 2016. Тогда супруги и их приятель решили выпить и расслабиться. Как водится, между собутыльниками завязалась ссора. Женщина попросила мужа сделать музыку тише, а в ответ получила тумаков. Приятель заступился за хозяйку дома, набросившись на пострадавшего с гвоздодером. Тогда потерпевший решил ретироваться, но не успел. Уже на улице жена пырнула его ножом в живот, а приятель добил его все тем же гвоздодером, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Мужчина скончался из-за черпно-мозговой травмы. Как выяснилось позже, избавиться от трупа подельникам помог 16-летний сын фигурантки. В момент преступления его не было в доме, что случилось в тот злополучный день он не знает.

Нашли убиенного почти через два года. Подозреваемые спрятали тело в подвале собственного дома. Ситауционный погост они просто забетонировали. Мужчина и женщина признались в убийстве и показали место, в котором похоронили погибшего. Тело было найдено на глубине 1,5 метра вместе с орудиями и следами преступления.