2018-10-11T04:56:04+03:00
Происшествия

Хабаровчанина отправили в тюрьму за торговлю несуществующими экзотическими животными

Мужчина предлагал потенциальным покупателям породистых собак, карликовых обезьян и енотов
Ольга КИВА
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Хабаровчанина отправили в тюрьму за торговлю несуществующими экзотическими животнымиХабаровчанина отправили в тюрьму за торговлю несуществующими экзотическими животнымиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Хабаровске вынесли приговор торговцу несуществующими экзотическими животными. По решению суда мошенник проведет два года в колонии строго режима. Предыстория этого дела проста - житель краевой столицы решил по быстрому заработать, используя нехитрую схему. Сначала он размещал объявления о продаже питомцев, брал предоплату, а потом исчезал.

- Ранее судимый 31–летний местный житель размещал на популярных сайтах сети Интернет объявления о продаже породистых собак, карликовых обезьян и енотов. Потенциальных покупателей он просил внести предоплату. Как только он получал деньги, прекращал общение с жертвами. От действий подсудимого пострадали жители Сибири, Урала, Приморья и западных регионов России, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Против хабаровчанина завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время обыска у него обнаружили компьютерную технику, банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, и сотовые телефоны с сим-картами различных операторов мобильной связи.

По решению суда горожанин проведет два года в колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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