После массового отравления шаурмой в ЕАО суд временно закрыл кафе

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-13T08:10:34+03:00

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Двадцать человек, среди которых четверо детей, отравились в селе Ленинское Еврейской АО. У всех пострадавших регистрируются случаи острой кишечной инфекции. Сами люди сетуют на шаурму, которую отведали в небольшом кафе «Осень».

Незамедлительно было организовано эпидемиологическое расследование, которое, как сообщает управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, выявило множественные грубые нарушения санитарных требований. Образцы компонентов ближневосточного фастфуда и воды находятся на исследовании. Взяты пробы с кухонной утвари, холодильника и других объектов.

Суд Ленинского района согласился с доводами областного Роспотребнадзора и вынес постановление о временной приостановке деятельности кафе. Срок - 90 дней.

Эпидрасследование продолжается. Также делом занимаются прокуратура области и следственный комитет.