В Хабаровском крае нашли утонувшего подростка и мужчину
На реке Горин в Солнечном районе нашли тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины. Погибшие и двое их приятелей плыли в одной лодке. Во время отдыха плавсредство перевернулось и вся компания оказалась в воде.
- Сразу на берег сумел выбрался только 85-летний рыбак, трех его приятелей — 15-летнего подростка и мужчин 30 и 43 лет, начали искать спасатели, прибывшие в Солнечный район 21 октября. Поисковая операция началась ночью и продолжается до сих пор, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Тела пострадавших обнаружили в заломе на берегу реки в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста. На данный момент продолжаются поиски 30-летнего мужчины. Задействованы спасатели, полицейские и волонтеры — всего 14 человек и пять единиц техники.
По факту гибели рыбаков проводится проверка СУ СК России по Хабаровскому краю. Соледователям престоит восстановить обстоятельства произошедшего и провести на месте поисковые мероприятия.