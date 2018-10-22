2018-10-22T07:52:09+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нашли утонувшего подростка и мужчину

Оба не смогли выбраться на берег, когда перевернулась их лодка
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нашли утонувшего подростка и мужчинуВ Хабаровском крае нашли утонувшего подростка и мужчинуФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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На реке Горин в Солнечном районе нашли тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины. Погибшие и двое их приятелей плыли в одной лодке. Во время отдыха плавсредство перевернулось и вся компания оказалась в воде.

- Сразу на берег сумел выбрался только 85-летний рыбак, трех его приятелей — 15-летнего подростка и мужчин 30 и 43 лет, начали искать спасатели, прибывшие в Солнечный район 21 октября. Поисковая операция началась ночью и продолжается до сих пор, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тела пострадавших обнаружили в заломе на берегу реки в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста. На данный момент продолжаются поиски 30-летнего мужчины. Задействованы спасатели, полицейские и волонтеры — всего 14 человек и пять единиц техники.

По факту гибели рыбаков проводится проверка СУ СК России по Хабаровскому краю. Соледователям престоит восстановить обстоятельства произошедшего и провести на месте поисковые мероприятия.

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