2018-10-23T03:53:04+03:00
Общество

Хабаровчане всем миром выбирают новое имя для аэропорта

Лучшие варианты «засветятся» в проекте «Великие имена России»
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчане всем миром выбирают новое имя для аэропорта ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаХабаровчане всем миром выбирают новое имя для аэропорта ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае всем миром выбирают новое имя для аэропорта. Жители региона уже предложили массу вариантов, из которых выберут самый подходящий. Обсуждение поступивших от населения предложение пройдет завтра, 24 октября, в Общественной палате Хабаровского края. Желающие еще могут отправить свои варианты по электронной почте konkurs@airkhv.ru, а также в личных сообщениях на официальной странице аэропорта в социальной сети. Конкурсантам нужно указать, почему предлагается тот или иной вариант.

В качестве названия принимаются топонимы - названия близлежащих населенных пунктов. Пример: Шереметьево, Внуково или Кневичи - это села и деревушки, давшие свои названия крупнейшим российским аэропортам. Также можно предлагать варианты переименования в честь исторических личностей. Среди требований к предлагаемым кандидатурам: человек, известный в масштабах России, ныне не живущий, чье имя ранее еще не использовали в названии аэропортов, деятельность которого была связана с Дальним Востоком или авиацией.

Как сообщили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», отобранные варианты будут представлены в проекте «Великие имена России». В рамках этого мероприятия 45 российских аэропортов получат новые имена выдающихся соотечественников. Одним из параметров отбора участников был совокупный пассажиропоток аэропорта, который должен быть не меньше 170 миллионов человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиады
Матч «Амур» - «Торпедо» 22 октября: «тигры» вышли в первый в этом сезоне домашний овертайм
В Хабаровске бульдозерист ждал помощи на крыше утопленной посреди карьера машины
На реке Горин в Хабаровском крае нашли третьего погибшего рыбака
Главой Кировского района Хабаровска назначили Андрея Орлова
Погода в Хабаровске на 23 октября 2018 года: днем до +16 градусов, во второй половине дня небольшой дождь
Поздравление с днем рождения на Камчатке закончилось травмой глаза для школьницы
Прокуратура Камчатки требует защитить людей от нашествия медведей
Ночной воришка опустошил сейф супермаркета в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае чиновники потеряли работу из-за «кумовства»
В Хабаровском крае увеличится производство мраморной говядины
«Черные» лесорубы заполучили 600 деревьев и заработали три года тюрьмы
Хабаровские поклонники воркаута опробовали новую спортивную площадку
Запертый салон сотовой связи в Хабаровске обокрали без шума и пыли
В Еврейской автономии отправили в колонию бывшего главу села Ленинское
Военные в Хабаровске помолятся за будущие успехи
В Хабаровском крае нашли утонувшего подростка и мужчину
Мошенники предлагают хабаровчанам оформить прибавку к пенсии
Авария на подъезде к Хабаровску унесла жизнь опытного водителя
В ЕАО наркотики нашли в пачке из-под сигарет
Частное подворье в Комсомольске-на-Амуре расхищали два дня подряд