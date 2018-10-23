Хабаровчане всем миром выбирают новое имя для аэропорта

СЕГОДНЯ 03:53 2018-10-23T03:53:04+03:00

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В Хабаровском крае всем миром выбирают новое имя для аэропорта. Жители региона уже предложили массу вариантов, из которых выберут самый подходящий. Обсуждение поступивших от населения предложение пройдет завтра, 24 октября, в Общественной палате Хабаровского края. Желающие еще могут отправить свои варианты по электронной почте konkurs@airkhv.ru, а также в личных сообщениях на официальной странице аэропорта в социальной сети. Конкурсантам нужно указать, почему предлагается тот или иной вариант.

В качестве названия принимаются топонимы - названия близлежащих населенных пунктов. Пример: Шереметьево, Внуково или Кневичи - это села и деревушки, давшие свои названия крупнейшим российским аэропортам. Также можно предлагать варианты переименования в честь исторических личностей. Среди требований к предлагаемым кандидатурам: человек, известный в масштабах России, ныне не живущий, чье имя ранее еще не использовали в названии аэропортов, деятельность которого была связана с Дальним Востоком или авиацией.

Как сообщили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», отобранные варианты будут представлены в проекте «Великие имена России». В рамках этого мероприятия 45 российских аэропортов получат новые имена выдающихся соотечественников. Одним из параметров отбора участников был совокупный пассажиропоток аэропорта, который должен быть не меньше 170 миллионов человек.