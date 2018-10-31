Губернатор Камчатки прервал отпуск, чтобы разобраться с забастовкой золотодобытчиков

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-31T11:12:06+03:00

По его поручению министр природных ресурсов должен будет ежечасно мониторить ситуацию на АО «Аметистовое» и анализировать полученные данные

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Информация о бастующих золотодобытчиках дошла до правительства Камчатского края. Глава региона Владимир Илюхин прервал свой отпуск и принял решение в срочном порядке вернуться обратно на полуостров, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Как сообщает пресс-служба властной структуры, недовольства вахтовиков АО «Аместистовое» озадачило чиновников, потому что с такими «акциями» они сталкиваются не часто.

- По поручению губернатора Камчатского края мы обратились к руководству ООО «Интерминералс», чтобы они приняли все возможные исчерпывающие меры и нашли возможность урегулирования возникающих вопросов, - говорит Ирина Унтилова, первый вице-губернатор Камчатского края. -По нашей информации, руководство предприятия уже прибыло в Пенжинский район, сейчас они находятся на встрече с коллективом, и, я думаю, что решения в весьма короткое время должны быть приняты.

Позже выяснилось, что золотодобытчики возмущены по большей части маленькими премиями. А маленькие они, потому что работники не выполнили ежемесячный план. По крайней мере, так говорят в компании.

Несмотря на то, что решение подобных вопросов не входит в перечень задач правительства, горнодобывающая отрасль — субъект для региона важный. Более того, губернатор Камчатского края дал особое поручение министру природных ресурсов. Он должен каждый час мониторить ситуацию на руднике и оперативно анализировать полученные данные.