2018-11-30T02:30:41+03:00
Общество

Хабаровские школьники могут получить дополнительные баллы при поступлении в СФУ

Для этого необходимо занять призовые места на олимпиаде «Бельчонок»
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В Хабаровском крае продолжается отборочный этап олимпиады «Бельчонок» Сибирского федерального университета. Он стартовал в октябре и продлится до 14 января 2019 года. Принять участие в интеллектуальном состязании могут учащиеся 2-11 классов школ региона.

Школьники всех возрастов могут попробовать свои силы в решении задач по математике и информатике. Для учеников старшего звена доступны задания и по другим дисциплинам. Так, участники олимпиады среди 7-11 классов могут проверить знания по физике, 8-11 классов – по химии, а ученики 9-11 классов - по биологии и обществознанию. Обладатели лучших результатов отборочного этапа будут допущены к очному туру. Он станет финальным и состоится сразу в нескольких городах.

Ежегодно школьники Хабаровская края проявляют высокий интерес к олимпиаде. Серьезным стимулом к участию являются дополнительные баллы, которые победители и призеры получают при зачислении в СФУ. Только в прошлом учебном году участниками «Бельчонка» стали 16 тысяч ребят из 40 регионов России. Преференции на вступительных экзаменах получили 80 обладателей лучших результатов.

Всего же в качестве бонуса школьники, показавшие лучшие результаты, могут заполучить от 6 до 10 дополнительных баллов. Это серьезное подспорье при поступлении в один из престижных вузов страны - СФУ входит в ТОП-15 высших учебных заведений и является участником «Проекта 5-100». Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте СФУ и выполнить онлайн-задания.

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