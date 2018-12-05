В Хабаровске привыкают к новому имени аэропорта

5 Дек. 07:43 2018-12-05T07:43:00+03:00

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У аэропорта в Хабаровске появилось звучное «великое имя», которое выбрали жители края. Голосование проходило с 12 по 30 ноября, а вчера, 4 декабря огласили результаты – большинство хабаровчан предпочли назвать воздушную гавань именем адмирала Геннадия Невельского.

- В голосовании участвовали больше 180 тысяч хабаровчан. В шорт-лист вошли три кандидатуры – Николай Муравьев-Амурский, Ерофей Хабаров и Геннадий Невельской. Первого выбрали больше 21 тысячи человек, второго – больше 74 тысяч человек и третьего – больше 85 тысяч человек, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Завтра, 6 декабря, в Хабаровском аэропорту пройдет акция по итогам Всероссийского голосования. В зале прилета в 12:30 пассажиров будут встречать с музыкой в исполнении камерного ансамбля «Аллегро», а юные путешественники получат презенты.