2018-12-09T04:30:57+03:00
Происшествия

Вылетевший из Хабаровска самолет из-за поломки двигателя вынужденно приземлился в Приморье

Следователи проводят проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
Элина ОГАНЕСЯН
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Вылетевший из Хабаровска самолет из-за поломки двигатели вынужденно приземлился в ПриморьеВылетевший из Хабаровска самолет из-за поломки двигатели вынужденно приземлился в ПриморьеФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Инцидент снова связан с уже оскандалившейся авиакомпанией «ИрАэро». Седьмого декабря утром из аэропорта Хабаровска вылетел самолет Боинг-777-200. На борту воздушного судна находились порядка 153 пассажиров. Все они должны были приземлиться в китайском Хайкой , однако по пути следования экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Приморском крае.

- В результате авиационного инцидента никто не пострадал, - отмечают в пресс-службе СУ СК России на транспорте по ДФО. -По предварительным данным, причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя.

Сотрудники ведомства инициировали проведение проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оперативники намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, в частности, по какой причине это уже вторая вынужденная посадка судна этой авиакомпании. По результатам следователи вынесут процессуальное решение.

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