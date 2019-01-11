СЕГОДНЯ 06:31 2019-01-11T06:31:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске продолжаются поиски 20-летнего Данилы Александровича Соляр. О его исчезновении стало известно накануне Нового года. Парень учится в ДВГУПС, где его характеризуют только положительно. О нем известно, что жил на съемной квартире на улице Марсовой. Здесь его и видели в последний раз – он покинул помещение 28 декабря и исчез. Прошло почти две неделе, о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

- Когда он ушел из дома, был одет в синюю куртку, темно-синюю шапку, синие джинсы и темную толстовку. Рост парня – 176 сантиметров, телосложение худощавое, крашенные русые волосы, серо-голубые глаза, - рассказали в ПСО «Лига Спас».

Поиски пропавшего в Хабаровске Данилы Соляр продолжаются ФОТО: ПСО «Лига Спас»

- Родные и близкие обращаются с просьбой помочь в поисках Данилы. Все, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о его местонахождении парня, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-909-871-41-36 и 8-914-190-12-17 или по телефону 112.