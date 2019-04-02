Следователи назвали возможную причину пожара с четырьмя погибшими в доме в Комсомольске

СЕГОДНЯ 05:17 2019-04-02T05:28:02+03:00

Уголовное дело возбудили следователи из-за гибели четыре человек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Ранним утром 2 апреля в квартире на третьем этаже жилого дома в городе Юности произошел пожар. Его жертвами стали четыре человека – трое мужчин и одна женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Неисправная электропроводка, по предварительным данным, могла стать причиной пожара. Соседи рассказали, что в этой квартире часто собирались люди, которые ведут асоциальный образ жизни и выпивают много спиртного, - пояснили в пресс-службе главка СКР по Хабаровскому краю.

Из квартиры, в которой произошел пожар, как добавили в ведомстве, изъяты предметы, которые имеют значение для дальнейшего расследования дела. Кроме этого устанавливаются причины смерти мужчин и женщины, а также их личности.

ИСТОЧНИК KP.RU