2019-04-08T10:12:18+03:00
Общество

Хабаровчане наведут порядок на Большом Уссурийском острове

Экологическая акция приурочена ко Дню Земли
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Хабаровчане наведут порядок на Большом Уссурийском островеХабаровчане наведут порядок на Большом Уссурийском островеФото: Евгения ГУСЕВА
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Большой Уссурийский остров — это необычная территория. Она является домом для птиц и млекопитающих, занесенных в Красную книгу России и Хабаровского края. Среди них - белый и черный аисты, даурские журавли, орлан-белохвост, мандаринка, большая белая и рыжая цапли, скопа, дальневосточная кожистая черепаха и многие другие. Кроме этого, здесь обитают ценные пушные виды животных, копытные, боровая и водоплавающая дичь, охраняемые виды рыбы, а около острова проходит миграция осенней кеты и миноги.

Внести вклад в сохранение многообразной фауны Большого Уссурийского острова могут все неравнодушные жители края. Для этого нужно принять участие в акции «Проснулся утром — убери планету», которая пройдет 13 апреля с 11.00 до 15.00. С собой необходимо взять перчатки и мешки для мусора.

После уборки участников ожидают концерт и полевая кухня.

Добраться до места сбора участники могут на личном авто или пригородном автобусе маршрута 107 (Автовокзал - Казакевичево). Выйти нужно на автозаправке «Осиновая речка», на остановке «18 километр». От автозаправки до места сбора через мост будет курсировать автобус в интервалах с 10:00 до 11:30 и с 15:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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