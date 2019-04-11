Военный оркестр из Чехии впервые выступит на фестивале «Амурские волны - 2019» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-11T07:37:55+03:00

Свое участие в фестивале уже подтвердили десять музыкальных коллективов

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Подготовка к фестивалю «Амурские волны – 2019» продолжается в Хабаровске. В краевой столице соберутся военные музыкальные коллективы из России и других стран мира – свои программы гостям события покажут десять оркестров. В числе тех, кто впервые выступит в Хабаровске, - духовой ансамбль «Дольнемчанка» из Чешской Республики.

Свое участие в фестивале «Амурские волны – 2019» в Хабаровске подтвердили оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ из Екатеринбурга и ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Кроме этого, в третий раз в краевой столице выступит кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков из Евросоюза.

Организаторы фестиваля «Амурские волны» продолжают вести переговоры с военными оркестрами разных стран. В частности, решается вопрос об участии музыкальных коллективов из КНДР, Казахстана и Китая.

- Фестиваль пройдет в Хабаровске с 27 мая по 2 июня. В программе «Амурских волн» дефиле-представления военных оркестров, марш-парад по центральной улице города и концертные выступления коллективов на площадях города. Большой плац-концерт у Спасо-Преображенского собора по традиции завершится фейерверком. Кроме этого пройдут два концерта профессора Кемёнского университета Республики Корея пианиста Сергея Тарасова. Он выступит на сцене филармонии с симфоническим образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии РФ и Дальневосточным симфоническим оркестром, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

В ближайшие дни билеты поступят в продажу в кассы кинотеатра «Совкино» и Хабаровского краевого цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU