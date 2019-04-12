При реализации программы газификации Хабаровского края «за бортом» осталось население

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-12T08:00:03+03:00

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Ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края обсудили депутаты на очередном заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

Действующая программа, рассчитанная на период с 2016 по 2020 годы, предусматривает обязательства ПАО «Газпром» по строительству газопроводов-отводов и объектов распределения газа, а также правительства Хабаровского края - по строительству внутрипоселковых газопроводов, газификации домовладений (квартир) и перевода котельных на природный газ.

Как отметил заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса Алексей Морозов, в целом программа выполняется. В настоящее время в крае создана опорная газотранспортная и газораспределительная сеть природного газа. Построено 1600 километров магистральных газопроводов, 605,7 километра газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов, более 700 километров наружных и 412 километров внутренних распределительных газопроводов.

Потребителями газа являются 101 промышленный объект (в том числе 10 ТЭЦ, 42 котельные), 142 объекта ЖКХ, четыре сельхозпредприятия. Что же касается населения, то природным газом обеспечиваются 17,9 процента всех жителей Хабаровского края, из них всего 2,4 процента - это жители сельской местности.

- Газификация села находится в зачаточном состоянии, - отметил Алексей Морозов.

По мнению вице-спикера краевого парламента Юрия Матвеева, настало время, когда необходимо в корне пересмотреть газификацию Хабаровского края, поскольку регион не выполняет обязательства по подключению населения к газоснабжению.

- Мы отстаем по газификации на 15 - 20 тысяч домовладений - это те, которые должны были быть газифицированы с учетом строительства межпоселковых газопроводов и ГРС. Вот такое огромное отставание. И сегодня от мыса Лазарева до Вяземского у нас начаты и не закончены работы. А ведь люди ждут!, - обозначил остроту вопроса Юрий Матвеев.

Представитель комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК подтвердил наличие проблемы, отметив при этом, что «не хватает средств для того, чтобы довести межпоселковые газопроводы до потребителей».

- Здесь есть упущение, и сейчас мы определяем пути, как это можно наверстать, - подчеркнул зампред комитета Алексей Морозов.

ВОПРОСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Депутаты попросили проанализировать ситуацию с отсутствием подключения населения к газоснабжению в тех населенных пунктах, куда газ подведен.

- Необходимо посмотреть, какие категории граждан проживают в конкретном селе. Почему у них нет желания газифицировать свои дома? Наверное, главная причина в том, что для населения это слишком дорого обходится, - предположил депутат Валерий Постельник и предложил выработать механизм решения этой проблемы.

По словам Алексея Морозова, комитет правительства Хабаровского края по развитию ТЭК не первый год работает с минсоцзащиты края, чтобы предусмотреть льготы для определенных категорий граждан, но получает ответ об отсутствии на это средств в региональном бюджете. В то же время, по его словам, произошло значительное снижение стоимости работ по подключению конечных потребителей. Так, если газ доведен «до калитки», стоимость подключения составит порядка пяти тысяч рублей, если в пределах двухсот метров от дома - ориентировочно 28 тысяч рублей. При этом сумма на приобретение оборудования и обустройство газовой системы внутри дома по-прежнему остается значительной. Именно поэтому в тех селах, где газ доведен «до калитки», подключили свои дома к голубому топливу всего 18 - 20 процентов жителей.

Такое положение дел, считает Юрий Матвеев, сложилось отчасти потому, что в настоящее время наблюдается децентрализация системы работы с населением в этом вопросе.

- Раньше газификацией занимался «Хабаровсккрайгаз»: и газораспределительные пункты ставил, и к домам газ подводил, и разводку в домах делал. А сегодня у нас газопроводы строят все коммерческие организации, которые вчера «вели» водопроводы. Отсюда - и удорожание, и качество, и темпы строительства. Если мы не заставим «Газпром газораспределение Дальний Восток» заниматься этой работой, у нас перелома не будет, - уверен парламентарий.

Как пояснил заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов, в компании организовано специальное подразделение - отдел технологического присоединения, и в настоящее время прорабатываются эти вопросы, а также перевод населения с сжиженного газа на природный. Последний будет отработан сначала на городе Хабаровске, а затем - в сельской местности.

В КАКОЙ ТОЧКЕ?

Между тем, участники дискуссии сошлись во мнении, что полностью оценить ход реализации программы не представляется возможным. На это, в частности, обратил внимание депутат Виктор Постников.

- А в какой точке реализации программы мы находимся? - поинтересовался он. - Информационно мы выслушали не в первый раз - и на «Правительственном часе» смотрели… Но я полагаю, нам должны были представить сведения о том, сколько было намечено сделать и что в итоге реализовано.

Однако, соответствующая аналитическая информация не была представлена депутатам при подготовке к заседанию, нет ее и на официальном сайте ведомства, которое курирует эти вопросы - комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, председатель постоянного комитета думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей Сокуренко отметил необходимость соблюдения взятых обязательств по газификации региона - не просто намерений, а конкретных мероприятий с деньгами.

- Есть подписанная всеми сторонами программа газификации, причем, наполненная конкретными мероприятиями. Сегодня за администрацией региона на 2019 год стоит 1 миллиард 720 миллионов рублей, за ПАО «Газпром» - тоже немалая сумма, в объеме 1,8 миллиарда рублей. Каждая сторона поставила себе определенный горизонт и мероприятий, и финансового наполнения. Если мы не будем этого соблюдать, то ничего не достигнем. Рассуждать еще можно много и долго. За реализацией каждого мероприятия программы мы обязаны видеть решения жизненно важных проблем наших граждан. Это как главный ориентир и показатель эффективности любой программы, - подчеркнул Сергей Сокуренко.

Комитету правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса рекомендовано подготовить подробный отчет о реализации программы. К этому вопросу депутаты намерены вернуться вновь.

Пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU