СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-24T11:02:48+03:00

Уголовное дело возбудили после убийства стада краснокнижных оленей в заказнике на Сахалине Фото: Мария АНАНОВА

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Полиция на Сахалине возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты в заказнике «Северный» на Сахалине. Напомним, что браконьеры в начале апреля застрелили восемь краснокнижных оленей, принесли на поляну и разделали.

Неизвестные охотились на особо охраняемой территории - острове Шмидт. Лесная поляна, судя по кадрам, разлетевшимся по социальным сетям, была усеяна шкурами, рогами и другими фрагментами тел редких оленей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота». Охотничьим ресурсам нанесен ущерб в 1,5 миллиона рублей. Это является особо крупным размером. Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Сейчас специалисты устанавливают точные причины гибели оленей. Шкуры и черепа зверей находятся на ветеринарной судебной экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU