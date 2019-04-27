Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета под Хабаровском

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-27T10:40:03+03:00

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Дальневосточный СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения самолета на аэродроме «Калинка» под Хабаровском. Напомним, что легкомоторный Як-18 с двумя мужчинами на борту упал в лесополосе. Выживших нет.

В пресс-службе Дальневосточного СУТ Следственного комитета России сообщили, что Як-18 упал в районе села Калинка (там же находится одноименный аэродром) сегодня, 27 апреля, в районе 16:00 часов дня. На месте работают экстренные службы и группа следователей.

- Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, - добавили в ведомстве,

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU