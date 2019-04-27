Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета под Хабаровском
Дальневосточный СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения самолета на аэродроме «Калинка» под Хабаровском. Напомним, что легкомоторный Як-18 с двумя мужчинами на борту упал в лесополосе. Выживших нет.
В пресс-службе Дальневосточного СУТ Следственного комитета России сообщили, что Як-18 упал в районе села Калинка (там же находится одноименный аэродром) сегодня, 27 апреля, в районе 16:00 часов дня. На месте работают экстренные службы и группа следователей.
- Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, - добавили в ведомстве,
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU