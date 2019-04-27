Крушение спортивного самолета под Хабаровском: есть жертвы

Легкомоторный спортивный самолет Як-18 упал в Хабаровском районе. По информации источника, знакомого с ситуацией, в авиакатастрофе погибли два человека.

- Самолет упал на лесополосу, внизу обошлось без пострадавших и без возгорания, - отметил собеседник.

Воздушное судно рухнуло сегодня днем, 27 апреля. Причины крушения спортивного самолета в данный момент уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы и следователи.

Легкомоторный Як-18 служит, в том числе, в качестве самолета первоначального обучения. Судя по информации с официального сайта аэродрома «Калинка», в их парке был четырехместный Як-18С - ЕЭВС на базе Як-18Т, который находился на капремонте.

В парке аэродрома был четырехместный Як-18С - ЕЭВС на базе Як-18Т. ФОто: аэродром "Калинка"

Дальневосточный СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц». максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.

Следователи рассматривают три версии крушения самолета: ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные погодные условия.

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