«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском, несмотря на крушение Як-18

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-27T10:52:45+03:00

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В районе аэродрома «Калинка» упал легкомоторный самолет Як-18. В результате ЧП двое человек погибли. Несмотря на это, самолеты малой авиации с фотографиями летчиков-героев на борту пролетят над Хабаровском в День Победы.

Эскадрилья пролетит вдоль набережной по маршруту: от арены «Ерофей» до Амурского моста. Кстати, в этом году в «Бессмертной эскадрилье» пролетит самолет с фотографиями летчиков-героев, погибших в локальных войнах и конфликтах.

- По данным краевого министерства культуры, решения об отмене патриотической акции «Бессмертная эскадрилья» не принято, - прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU