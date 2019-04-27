Следователи рассматривают три версии крушения самолета на аэродроме «Калинка»
В окрестностях краевой столицы рядом с аэродромом «Калинка» в лесополосу упал легкомоторный самолет Як-18. На борту воздушного судна находилось два человека, выжить они не смогли.
Авиакатастрофа унесла жизни двух пилотов-асов своего дела Сергея Лонкина и Владимира Левшина. По какой причине два профессионала разбились - предстоит выяснить следователям, которые возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».
- Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, не благоприятные погодные условия, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУТ Следственного комитета России.
На месте происшествия в данный момент работает группа следователей.
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ИСТОЧНИК KP.RU