В Хабаровске запустили самый большой пешеходный фонтан Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-01T10:02:44+03:00

Торжественное открытие состоялось именно в День Весны и Труда

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Сегодня Хабаровск отмечает День Весны и Труда. В шествии уже приняли участие больше 35 тысяч человек, которые прошли колоннами по центральным улицам краевого центра. Сергей Фургал, губернатор региона, поздравил земляков с Первомаем и выразил особую благодарность ветеранам труда.

Праздник на этом не заканчивается. Сегодня, на набережной Хабаровска состоялась торжественная церемония запуска самого большого музыкального пешеходного фонтана на Дальнем Востоке. Почетное право нажать на кнопку и «разбудить» его предоставили спортсменам. В частности Ксении Засориной – победительнице чемпионата мира по киокусинкай 2018 года, а также Дмитрию Гринькову - чемпиону Дальневосточного федерального округа 2018 года по боксу.

- Кульминацией запуска фонтана стал яркий танцевальный флешмоб. В нем приняли участие более 200 юных танцоров, представляющих танцевальные школы и студии Хабаровска и Хабаровского края, - отметили в пресс-службе КГУП «Недвижимость».

Теперь летний сезон можно официально считать открытым, а дарить хорошее настроение горожанам сегодня будет не только теплая погода, но и проснувшиеся фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU