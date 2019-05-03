2019-05-03T12:01:44+03:00
Происшествия

На Сахалине осужден сержант, который ударил сослуживца так, что тому разорвало селезенку

Военнослужащий проведет три года за решеткой и заплатит пострадавшему 300 тысяч рублей
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На Сахалине осужден сержант, который ударил сослуживца так, что тому разорвало селезенкуНа Сахалине осужден сержант, который ударил сослуживца так, что тому разорвало селезенку
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В Сахалинской области к трем годам лишения свободы осужден военнослужащий, нарушивший уставные правила взаимоотношений. Об этом сообщили в военном следственном управлении по Восточного военному округу СК РФ.

- Доказательства, собранные 318 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора младшему сержанту запаса Владиславу Келю, проходившему военную службу по призыву в войсковой части 34198. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия), - говорится в сообщении следственного ведомства.

6 декабря 2018 года Кель, будучи недовольным, что перед утренним построением его сослуживец уснул, нанес ему удар кулаком в область спины, причинив подкапсульный разрыв селезенки. В связи с ухудшением состояния здоровья 11 декабря того же года потерпевший был доставлен в военный госпиталь, где ему провели операцию по удалению селезенки.

Решением Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда Келю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд также взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в счет возмещение морального вреда потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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