2019-05-23T05:42:30+03:00
Экономика

"Неделя сметчика. Дальний Восток": впервые в регионе пройдет в Хабаровске

Ее проведение связано с масштабными проектами развития территорий [видео]
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"Неделя сметчика": впервые на Дальнем Востоке, впервые в Хабаровске"Неделя сметчика": впервые на Дальнем Востоке, впервые в Хабаровске
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«Неделя сметчика» является крупнейшей образовательной площадкой для сотен специалистов в области ценообразования. Проведение мероприятия традиционно проходит в трех городах: Москва, Екатеринбург и Красноярск. В этом году впервые, с 17 по 21 июня 2019 года, Сибирский межрегиональный информационный центр (СМУЦ) будет проводить это мероприятие в Хабаровске. Связано это с активным развитием региона, модернизацией законодательства РФ по части стоимостного инжиниринга и реализацией масштабных проектов по территориальному развитию Дальнего Востока.

Учитывая объем вопросов, требующих пояснения и проработки, на «Неделю сметчика. Дальний Восток» приглашены ведущие эксперты-практики из Москвы и Санкт-Петербурга:

Работкин Дмитрий Васильевич эксперт по формированию федеральных, территориальных и отраслевых сметных нормативов;

Моргун Светлана Николаевна даст ответы на вопросы, связанные с ремонтами и проектно-изыскательскими работами;

Соловьёва Анна Сергеевна поделится нюансами определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов;

Кисляков Михаил Михайлович расскажет о пусконаладке и автоматизированных системах управления.

Кроме того, в ходе мероприятия специалисты в письменной форме могут подготовить вопросы в области стоимостного инжиниринга, по которым чаще всего возникают спорные моменты - задать их на последнем дне во время «Круглого стола» и получить практические рекомендации по их устранению. А приятным завершающим этапом «Недели сметчика. Дальний Восток» станет проведение конкурса «Сметчик года» с награждением в трех номинациях.

Подробности можно узнать здесь.

"Неделя сметчика": впервые на Дальнем Востоке, впервые в Хабаровске.Сибирский межрегиональный учебный центр ежегодно организует крупнейшее в России образовательное мероприятие для специалистов стоимостного инжиниринга. Подробная информация о мероприятии по ссылке https://inter-regional.ru/nedelya-smetchika

ИСТОЧНИК KP.RU

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