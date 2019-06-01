В Биробиджане поймали похитителей коров из Хабаровска

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-01T08:33:30+03:00

В настоящее время подозреваемые в преступлении задержаны Фото: Иван ВИСЛОВ

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В утреннее время в районе Биршоссе сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Еврейской автономной области совместно с сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин, перевозивших мясо крупного рогатого скота.

По заключению экспертизы в салоне авто находилось 217 килограмм говядины. Документы на данный груз у граждан отсутствовали. Как выяснилось, мужчины 1983 и 1990 годов рождения проживают в Хабаровском крае.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые прибывшие из соседнего региона в ночное время из крестьянско – фермерского хозяйства, расположенного в Октябрьском районе, похитили корову.

Ущерб фермеру оценили в 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье – кража.

В настоящее время подозреваемые граждане задержаны.

Расследование данного уголовного дела взято на контроль руководства УМВД России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU