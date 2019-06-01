В Биробиджане поймали похитителей коров из Хабаровска
В утреннее время в районе Биршоссе сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Еврейской автономной области совместно с сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин, перевозивших мясо крупного рогатого скота.
По заключению экспертизы в салоне авто находилось 217 килограмм говядины. Документы на данный груз у граждан отсутствовали. Как выяснилось, мужчины 1983 и 1990 годов рождения проживают в Хабаровском крае.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые прибывшие из соседнего региона в ночное время из крестьянско – фермерского хозяйства, расположенного в Октябрьском районе, похитили корову.
Ущерб фермеру оценили в 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье – кража.
В настоящее время подозреваемые граждане задержаны.
Расследование данного уголовного дела взято на контроль руководства УМВД России по ЕАО.
ИСТОЧНИК KP.RU