СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-13T11:14:49+03:00

«Наш выбор 27» в Хабаровске пройдет на равных для всех производителей условиях ФОТО: Министерство сельского хозяйства Хабаровского края

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В Хабаровске заканчиваются последние приготовления к выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Масштабное событие пройдет в будущие выходные, 15-16 июня, на главной набережной Хабаровска.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства края, участвовать в выставке-ярмарке сможет каждый желающий производитель. При этом для всех обеспечили равные условия. Как результат, число участников, готовых выставить на продажу свою продукцию, значительно увеличилось. Если в прошлом году в ярмарке приняли участие 175 предприятий, то сегодня их уже более 200.

Отметим, что в этом году решили отказаться от массового приготовления ухи. Причиной тому стали нарушения санитарных норм при массовом употреблении пищи на открытом воздухе. Зато для гостей будет работать ресторанный дворик, где будут угощать пирогами, мантами, домашними колбасками, фруктовыми коктейлями и другими вкусностями. Отменят и визит волшебника на вертолете с бесплатным мороженым. Компания, которая выступает организатором, отказалась обеспечить дополнительную охрану площадки, куда должен был приземлиться вертолет.

В программе мероприятия выступления творческих коллективов, розыгрыш сертификатов на ужин в ресторане, продуктовых корзин, наборов сладостей и мороженного, год бесплатного интернета и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU