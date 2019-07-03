Главные темы APrIGF 2019 – безопасность, доступность и универсальность интернета

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-03T12:21:22+03:00

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16-19 июля 2019 года во Владивостоке на острове Русский, в Дальневосточном федеральном университете пройдет Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019. Это одна из ключевых региональных инициатив в области управления интернетом, которая проходит под эгидой ООН и является частью глобальной серии аналогичных мероприятий, проходящих по всему миру. Главной темой форума 2019 года станет обеспечение безопасного и доступного интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевые темы APrIGF 2019:

• Безопасный интернет – кибербезопасность и регулирование;

• Доступность и универсальность интернета;

• Влияние новых технологий на общество; защита прав человека в интернете;

• Модели управления интернетом и учет мнений всех заинтересованных сторон;

• Тенденции и последствия роста цифровой экономики.

На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах, дискуссионных панелях и воркшопах выступят всемирно известные эксперты в области управления интернетом, такие как руководитель исполнительного секретариата форума ООН по управлению интернетом (IGF) Ченгетай Масанго, председатель международного управляющего совета форума АТР Раджеш Сингх и руководитель секретариата форума АТР Кристин Ор, ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов, генеральный директор MSK-IX Елена Воронина, директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев и многие другие специалисты. Всего на форуме ожидается выступление более 100 спикеров из почти 40 стран мира, причем не только из Азиатско-Тихоокеанского региона, но также из Европы и Америки.

Часть выступлений будет посвящена тому, как политики регулирования и модели управления помогают решать вопросы «кибергигиены» и обеспечения более безопасного интернета. Сегодня один из важнейших вопросов – это то, каким образом можно поддерживать юридическую совместимость законов и экстерриториальную защиту данных в интернете, и участники поделятся опытом своих стран в этом направлении.

Еще одна тема, которая будет поднята на форуме – это универсальность и доступность интернета. Доступное для каждого подключение к интернету как важному средству получения информации и знаний остается фундаментальной и основной целью. Но помимо простого доступа необходимо обеспечивать его качество, а также возможность получать контент на родном языке. Цифровая грамотность и развитие электронного правительства также являются ключевыми условиями для расширения возможностей цифрового гражданского присутствия.

Также участники обсудят, как развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT), криптовалюты и блокчейн влияют на развитие современного общества. Поговорят они и о правах человека в сети и о том, как сделать людей более осведомленными о своих правах и стандартах конфиденциальности в интернете.

Ежегодно в APrIGF принимают участие более 300 экспертов из 20 стран. В этом году форум впервые пройдет в России, и на нем отметят сразу два юбилея: 10-летие APrIGF и 25-летие российского национального домена .RU.

Принимающей стороной APrIGF 2019 стал Координационный центр доменов .RU/.РФ, который является членом Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD) и тесно сотрудничает со многими регистратурами национальных доменов этого региона. В 2012 году Координационный центр принимал в Москве 60-ю встречу участников Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD).

Подробную информацию о программе и темах форума можно посмотреть на сайте: https://aprigf.ru/prog/

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по управлению Интернетом (APrIGF) проводится с 2010 года. Он служит платформой для обсуждения проблем региона, обмена и сотрудничества на региональном уровне, а также для объединения повесток национальных форумов и, в конечном счете, для развития управления интернетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стратегические информационные партнеры APrIGF 2019: газеты «Комсомольская правда» и «Московский Комсомолец», а также информационное агентство DEITA.RU. Цифровой информационный партнер – ComNews.ru. Cпециализированный партнер – информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Информационные партнеры APrIGF 2019: информационные агентства «ФедералПресс», «Ежедневные Новости Владивостока», «Порт Амур» и «Амур.инфо», газеты «Тихоокеанская звезда», «Приморская газета», «Арсеньевские вести», «Золотой Рог» и «Молодой дальневосточник XXI век», журналы «Дальневосточный капитал», «Новости Китая», «Вестник связи», «Мобильные Телекоммуникации», «Радиочастотный спектр», «Системный администратор», «БИТ. Бизнес & Информационные технологии», а также интернет-порталы INFOX.ru, «Вести: Приморье», Prim.News, Vostok.Today, MSKIT.ru, IT-world.ru, IT-weekly.ru, allCIO.ru, AllDC.ru, Telecombloger.ru, D-Russia.ru, Nag.ru, ICT-Online.ru и ICT2GO.r

ИСТОЧНИК KP.RU