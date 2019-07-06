В заминированных гипермаркетах в Хабаровске бомбы не нашли

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-06T08:44:26+03:00

Сегодня, 6 июля, сразу три торговые точки в городе закрыли в связи с якобы возникшей опасной ситуацией

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Сегодня, 6 июля, в Хабаровске правоохранители экстренно выехали в три гипермаркета торговой сети «Самбери». Причиной тому стали поступившие сообщения о том, что в торговых помещениях заложены бомбы. В связи с этим из магазинов на улице Краснореченской, 92, ТЦ «Атриум», улице Окружной, 13А, ТЦ «Простор» и улица Павла Морозова, 58, ТЦ «Выбор» быстро эвакуировали посетителей и персонал, оцепили территорию и провели проверку.

- На данный момент сообщения о заложенных бомбах не подтвердились. По данному факто проводится проверка, по итогу которой примут процессуальное решение, - прокомментировала Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, на этой неделе в это же торговой сети уже были аналогичные прецеденты. Так, 3 июля, вечером экстренно выпроводили из торговых помещений покупателей сразу трех гипермаркетов сети «Самбери». Днем ранее точно по такой же схеме и с таким же результатом были «заложены бомбы» в двух других гипермаркетах – в «Южном парке» и по улице Шкотова.

ИСТОЧНИК KP.RU