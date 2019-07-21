2019-07-21T07:00:50+03:00
Общество

Здание водонапорной башни в самом центре Хабаровска выставлено на продажу

Очередной неудачливый инвестор решил избавиться от имущества
Евгения МОЛОТОВА
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Здание водонапорной башни в самом центре Хабаровска выставлено на продажуЗдание водонапорной башни в самом центре Хабаровска выставлено на продажуФото: Евгения МОЛОТОВА
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Экономическая теория учит тому, что при оздоровлении бизнеса первым делом следует избавляться от неликвидных активов. Похоже, тенденцию подхватили хабаровские предприниматели. Среди активно продаваемых площадей не только территория бывшего кинотеатра «Сатурн». На продажу выставлено здание водонапорной башни на пересечении ул. Синельникова и Карла Маркса. Об этом сообщает огромный красно-белый баннер на самом сооружении.

- Башня построена в 1937 году и изначально обеспечивала водой жителей Железнодорожного района, - рассказала представитель собственника, отвечающая за реализацию объекта. - В 60-х сооружение реконструировали, но потом необходимость в нем отпала. В 1998 году здание получило статус объекта культурного наследия. К настоящему моменту здание сменило нескольких владельцев. Обсуждалось несколько вариантов модернизации объекта, однако ни один из них не был реализован.

Сооружение нуждается в проведении серьезных реставрационных работ. Затраты оцениваются специалистами в десять миллионов рублей. Саму башню собственник оценил в семьдесят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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