СЕГОДНЯ 04:42 2019-07-23T04:42:18+03:00

В администрации Комсомольска помогут родственникам ребенка, погибшего при пожаре в лагере Фото: Артем КИЛЬКИН

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В ночь с 22 на 23 июля в детском лагере «Холдоми» случился пожар, в результате которого погибла 11-летняя девочка – жительница Комсомольска-на-Амуре, ученица школы №36. Еще три ребенка находятся в больнице.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в мэрии окажут помощь родственникам погибшей девочки. Также сейчас определяют объем помощи семьям пострадавших детей, находящихся в районной больнице Солнечного. К школе №36 сочувствующие горю родителей смогут принести цветы, а также оставить материальную помощь для семьи погибшей девочки.

Редакция «КП» присоединяется к соболезнованиям родным и близким девочки, чья жизнь трагически оборвалась при пожаре.

Отметим, что в крае по поручению губернатора организовали дополнительные проверки мер противопожарной безопасности во всех пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Комсомольска.

ИСТОЧНИК KP.RU