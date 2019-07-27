Палаточный лагерь «Спецназ. Дети» в Хабаровском крае работал без разрешения

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-27T06:22:54+03:00

Основной мотив организаторов сети лагерей "Спецназ. Дети" - оторвать ребятишек от гаджетов и показать им реальную жизнь. Фото: сайт "Спецназ. Дети"

Роспотребнадзор не давал разрешения на его открытие, прокуратура готовит иск в суд

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Хабаровского края провела проверку палаточного лагеря «Спецназ. Дети», расположенного в селе Мирное. Напомним, 23 июля в этом лагере жестоко избили мальчика, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Лагерь действовал с 20 июля 2019 года, из самого названия смены – «Спецназ» - ясно, что она была военно-спортивной направленности. На две недели детей поселили в палатках, проводили с ними различные игры, учили приемам рукопашного боя, устраивали «войнушки».

Прокуратура установила, что управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отказало руководству лагеря, ООО «Фрегат ДВ», в согласовании на открытие палаточного лагеря. Согласно открытым данным, основной вид деятельности этой компании - оптовая торговля автомобильными запчастями.

Главе Мирненского поселения вынесено представление за ненадлежащее осуществление контроля за организацией детского отдыха. В суд подготовлено исковое заявление о приостановлении деятельности компании – владельца лагеря. Всех детей, находившихся в лагере, забрали по домам родители.

«Спецназ. Дети», как сказано на сайте держателя бренда, - это уникальный детский лагерь по компьютерным играм.

ИСТОЧНИК KP.RU