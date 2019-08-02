В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-02T07:25:53+03:00

Также в регионе выставили на продажу два нежилых помещения

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В Хабаровском крае собираются изменить условия продажи яхты «Виктория». Сейчас начальная цена судна составляет 60,5 миллионов рублей. Во время процедуры публичного предложения ее постепенно снизят до 30,2 миллионов рублей. К слову, на торги также выставили два нежилых помещения краевой собственности.

Как сообщили в краевом министерстве имущественных отношений, речь идет о недвижимости в поселке Горный Солнечного района и поселке Эльбан Амурского района. Общая площадь их составляет около трех тысяч 400 квадратных метров. Аукцион проводят на электронной торговой площадке «Россельторг».

Известно, что помещение в поселке Горный находится в капитальном здании по адресу улица Комсомольская, 2а. В нем есть отдельный вход. Начальную цену установили в 283 тысячи рублей. Имущество выставляется без обременений. В поселке Эльбан продают помещение, которое занимает половину капитального здания и тоже имеет отдельный вход. Стартовую цену определили в 1,9 миллионов рублей.

Более подробная информация по участию в аукционе по телефону 40-25-01 (доб. 3870, 3903, 3874). За личной консультацией, пожалуйста, обращайтесь в министерство имущественных отношений края по адресу: улица Запарина, 76, кабинет 408.

ИСТОЧНИК KP.RU