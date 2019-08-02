2019-08-02T07:25:53+03:00
Общество

В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублей

Также в регионе выставили на продажу два нежилых помещения
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублейВ Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае собираются изменить условия продажи яхты «Виктория». Сейчас начальная цена судна составляет 60,5 миллионов рублей. Во время процедуры публичного предложения ее постепенно снизят до 30,2 миллионов рублей. К слову, на торги также выставили два нежилых помещения краевой собственности.

Как сообщили в краевом министерстве имущественных отношений, речь идет о недвижимости в поселке Горный Солнечного района и поселке Эльбан Амурского района. Общая площадь их составляет около трех тысяч 400 квадратных метров. Аукцион проводят на электронной торговой площадке «Россельторг».

Известно, что помещение в поселке Горный находится в капитальном здании по адресу улица Комсомольская, 2а. В нем есть отдельный вход. Начальную цену установили в 283 тысячи рублей. Имущество выставляется без обременений. В поселке Эльбан продают помещение, которое занимает половину капитального здания и тоже имеет отдельный вход. Стартовую цену определили в 1,9 миллионов рублей.

Более подробная информация по участию в аукционе по телефону 40-25-01 (доб. 3870, 3903, 3874). За личной консультацией, пожалуйста, обращайтесь в министерство имущественных отношений края по адресу: улица Запарина, 76, кабинет 408.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском крае
Ожирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиков
Годовалого ребенка срочно доставили санрейсом из Облучья в Хабаровск
Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из Хабаровска
В Хабаровске осудили торговца российским гражданством
Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметров
Хабаровчанин законно испортил заграничный отдых девушки из интернета
В Комсомольске на десяти автобусных маршрутах изменится конечная остановка
Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана
В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина
Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметров
В Хабаровске собирают вещи для школьников из зоны подтопления в Иркутской области
Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков
Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари
Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края
Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения