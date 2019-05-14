За «золотую» яхту Хабаровский край просит около миллиона долларов

Правительство Хабаровского края с приходом Сергея Фургала можно назвать едва ли не самым прижимистым в стране. Новый глава региона продолжает искать пути и возможности для экономии бюджетных трат, а также способы увеличения доходов. Госдолг региона уже достиг 69 процентов, еще чуть-чуть - и край рискует перейти на внешнее управление. Губернатор всеми силами пытается не допустить этого.

Одна из попыток сократить расходы – продать яхту «Виктория», которую купили еще при Викторе Ишаеве. Сколько тогда за нее заплатили, конечно же, держат в секрете. По некоторым данным, заказывали ее едва ли не по индивидуальным чертежам. Яхты такой модели в России специалисты не нашли. Обнаружили лишь подобные, в западной части страны. Как правило, владельцы – бизнесмены. На сайте компании-производителя этой модели тоже нет.

За «золотую» яхту Хабаровский край просит около миллиона долларовФото: Правительство Хабаровского края

- Первоначальная стоимость лота - 60 миллионов 469 тысяч рублей. Судно произведено в 2005 году на судоверфи в Тайване. Модель Dyna Craft Ltd 70, вес 38 тонн, длина 21 метр. На ней установлены два дизельных двигателя. Мощность каждого по тысяче лошадиных сил. Судно в хорошем состоянии. Наработка всего тысяча моточасов, - рекламирует яхту Александр Останин, исполняющий обязанности директора КГКУ «Краевой имущественный комплекс». – Она полностью автономная. Есть душевые кабины, холодильник, телевизоры и оборудование для опреснения воды. Рассчитана на 12 человек.

Сейчас судно стоит в цеху. На воду оно спускалось редко - не те климат и вода. Предназначена яхта для морей. В Хабаровском крае большую часть времени все водоемы покрыты льдом, а вот на западе с этим дела обстоят намного лучше. Да, есть Охотское море, но и оно зимой замерзает. Хотя «продавцы» не исключают, что новый обладатель «Виктории» будет возить на ней туристов на Шантарские острова. Правда, готовых приобрести яхту пока немного. Точнее, их нет совсем.

- Прием заявок закончился. Желающих приобрести яхту не объявилось, поэтому он будет продлен на 25 дней. Для того, чтобы торги состоялись, необходимы как минимум два участника. Даже если найдется всего один человек, готовый купить яхту за эту стоимость, все равно торги не состоятся без второго заявившегося, - уточнили в правительстве Хабаровского края.

Как это обычно бывает, люди интересуются яхтой. Задают вопросы, спрашивают, сколько стоит, и уходят подумать. Так было в 2014 году. Судно хотели продать, но покупатели разбегались, услышав цену.

За «золотую» яхту Хабаровский край просит около миллиона долларовФото: Правительство Хабаровского края

Сейчас объявление о продаже разместили на популярных интернет-площадках. Коммерческое предложение разослали примерно 50 компаниям и яхт-клубам. Компании из Приморья и Московской области проявили интерес. Но шансов, что «Викторию» пустят с молотка, немного – цена «кусается», а сбавлять ее пока не собираются.