«Занимают шикарные здания, летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах»: Сергей Фургал снова заговорил о сокращении расходов

Хабаровский край продолжает наращивать сумму госдолга. Сейчас эта цифра достигла критической отметки. По данным минфина России, он составляет 54,9 миллиарда рублей. К слову, край и до этого был лидером в списке дальневосточных регионов-должников.

- Это очень тяжело говорить. Госдолг достиг 69%. А подведомственные учреждения занимают шикарные здания, летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах, - недоумевает Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Глава региона неспроста заговорил о помещениях, в которых расположились министерства и другие подведомственные правительству учреждения. На этот раз, в попытках еще больше сократить расходы, Сергей Фургал добрался до министерства имущественных отношений. С помощью этого ведомства губернатор намерен уменьшить краевые траты на 15%.

Сегодня в собственности Хабаровского края находится 5 тысяч 569 объектов недвижимости, площадью больше 3 миллионов квадратных метров. Их суммарная стоимость превышает 135 миллиардов рублей.

- По данным за 2017 год, расходы из региональной казны на содержание краевых учреждений составили 28,6 миллиарда рублей. Из них 11,7 миллиарда составлял фонд оплаты труда. Более 14,1 миллиарда рублей из краевого бюджета, - отмечает Олег Ожегов, министр имущественных отношений края.

Он также рассказал, что у некоторых учреждений есть графа расходов «на иные цели», заявив, что прозрачность тут отсутствует. На какие именно цели тратились деньги неизвестно. Правительство лишь намерено это выяснить.

- Для примера мы взяли три бюджетных учреждения и посмотрели их прочие расходы. У них они составили 32 миллиона рублей. Если бы эти учреждения были не бюджетными, а казенными, то деньги напрямую поступали бы в бюджет Хабаровского края, - добавил Олег Ожегов.

Конечно, главу региона такой поворот событий не устроил. Как три небольших учреждения потратили 32 миллиона неизвестно куда? Однако это лишь одна из проблем, которая беспокоит губернатора. При наличии своих помещений, на деньги из краевой казны арендуются 167 объектов для нужд Минсоцзащиты, Минздрава, комитета по труду и занятости и министерства информационных технологий. Тратят на это больше 124 миллионов рублей в год. При этом сдаются и помещения, которые находятся в собственности края. Только получают от этого 39,6 миллионов рублей в год.

Если ситуация в кротчайшие сроки не изменится, то Хабаровский край рискует перейти на внешнее управление. Случится это, если регион превысит госдолг больше, чем на 70 %. Фактически это процедура банкротства, когда регион не в силах сам управлять своими доходами и расходами, его финансовые дела переходят в Казначейство. Это значит, что все финансовые дела будут решаться через федеральный минфин. Безусловно, это негативно скажется на экономике Хабаровского края.

- До 12 июня комиссия полностью разработает план по сокращению расходов на 15%. Вы должны совершить подвиг: с одной стороны сэкономить, с другой стороны максимально заработать. Поэтому каждое министерство должно проработать все свои направления, - заявляет Сергей Фургал.

Он также отметил, что не собирается экономить на людях и на социальной сфере жизни края, отметив, что строительство важных объектов будет продолжаться несмотря ни на что.

Напомним, что Сергей Фургал вступил на пост главы Хабаровского края осенью прошлого года, после победы на выборах губернатора. Он обошел Вячеслава Шпорт, который к тому моменту был главой региона на протяжении девяти лет. За эти годы он успел увеличить госдолг примерно в 15 раз. Затем он «по наследству» достался Сергею Фургалу.