2019-08-05T07:07:17+03:00
Общество

Кафе грузинской кухни в Хабаровске снова в центре внимания из-за отравления посетителей

Ранее заведение попало в поле зрения правоохранителей в 2018 году
Александр ШТААЛЬ
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Кафе грузинской кухни в Хабаровске снова в центре внимания из отравлений посетителейКафе грузинской кухни в Хабаровске снова в центре внимания из отравлений посетителейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кафе «Сациви» в Хабаровске вновь оказалось в центре внимания из-за отравлений посетителей. Клиенты заведения обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. По результатам обследования выяснилось, что у пациентов норовирус. Это послужило поводом для проведения эпидемиологического расследования в кафе.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в результате проверки выяснилось, что на пищеблоке не соблюдали требования санитарного законодательства. Так, сотрудники нарушали технологию приготовления и условия хранения готовых блюд, персонал игнорировал правила личной гигиены и неправильно мыл посуду.

Специалисты также проведут ряд лабораторных исследований. Экспертизе подвергли пробы питьевой воды, сырья и продуктов, а также смывы с поверхностей и материалы от персонала предприятия. Расследование инцидента продолжается, ситуацию контролируют в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Напомним, год назад кафе грузинской кухни также оказалось в центре скандала из-за отравившихся посетителей. В больницу тогда попали два клиента с диагнозом «Сальмонеллез». Происшествие случилось во время свадьбы, которую отмечали гости заведения. Правда, тогда источник отравления не нашли ни в питье, ни в еде, ни в смывах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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