2019-08-08T05:18:08+03:00
Происшествия

В Комсомольске уровень Амура достиг отметки в 327 сантиметров

За сутки вода поднялась на 16 сантиметров
Ольга КИВА
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В Комсомольске уровень Амура достиг отметки в 327 сантиметровВ Комсомольске уровень Амура достиг отметки в 327 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре сегодня, 8 августа, составил 327 сантиметров, что на 15 сантиметров больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города.

По прогнозам гидрологов, вода будет и дальше подниматься. Так, специалисты предположили тенденцию к увеличению на 16 сантиметров. Напомним, неблагоприятным явлением паводок станет, если Амур поднимется до отметки в 450 сантиметров.

К слову, в Хабаровске вода уже «перешагнула» этот предел на 45 сантиметров. Эксперты зафиксировали подъем воды на уровне 493 сантиметра. При этом специалисты уверены, что Амур и дальше будет подниматься, вполне возможно, что и до семи метров. По крайней мере, глава региона посчитал нужным ориентироваться именно на этот предел.

Ранее сообщалось, что у Хабаровска 8-10 августа ожидается подъем воды в Амуре до 550-600 сантиметров, 12-14 августа до 630-650 сантиметров. Это при условии, что Бурея и Сунгари не добавят своей воды сверх прогнозов и планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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