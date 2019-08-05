Сергей Фургал: будем рассчитывать, что Амур у Хабаровска поднимется до семи метров

К 8 августа гидрологи прогнозировали подъем уровня воды у Хабаровска до шести метров тридцати сантиметров, в свою очередь МЧС, после катастрофы в Иркутской области предпочитающее дуть на холодное, добавило к прогнозу ученых еще двадцать сантиметров – до шести с половиной метров, как говорили - на всякий случай.

Шесть метров для краевого центра, это уже категория «Опасное явление», когда «большая вода» начинает топить не только пригород города и дачи на островах и левом берегу, но и заходит в сам Хабаровск. По данным спасателей, под затопление попадут 39 домов, это при уровне в шесть пятьдесят. Но, как оказалось, это не предел, учитывая общую ситуацию на Дальнем Востоке (и не только российском), Амур может подняться на полметра выше расчетного.

- Бурейская ГЭС начала сбрасывать немного больше, чем планировалось, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. – И эти сбросы будут увеличиваться, соответственно, мы должны понимать, что есть четкая корреляция между количеством кубометров сбрасываемой воды и уровнем паводка на территории Хабаровска. Здесь приходится учитывать еще один фактор – сопредельную территорию, Китайскую Народную Республику, которая сегодня тоже сбрасывает воду.

На сегодняшний день, по словам губернатора, уровень сброса воды в КНР держится в пределах заявленного, но он уже достиг максимума. Чуть больше - и прогнозы придется корректировать.

- Мы не исключаем, и скорее всего, так оно и будет, что китайская сторона тоже увеличит сбросы, - подчеркнул глава региона. – Это нам даст дополнительно какое-то количество воды. Посчитать несложно – мы должны рассчитывать на семь метров.

Это всего на один метр восемьдесят сантиметров меньше, чем было в пик паводка в катастрофическом 2013 году. Тогда тоже ситуация развивалась похожим образом, сначала гидрологи давали чуть больше шести метров у Хабаровска, а потом, по каким-то причинам уровень вырос до восьми метров восьмидесяти сантиметров. Хотя тогда представители ГЭС уверяли, что их холостые сбросы никак не могли повлиять на такой сильный скачок паводковых вод.

Также на заседании скорректировали сроки прохождения пика у Хабаровска: 8-10 августа ожидается подъем воды в Амуре до 550-600 сантиметров, 12-14 августа до 630-650 сантиметров. Это при условии, что Бурея и Сунгари не добавят своей воды сверх прогнозов и планов.

Напомним, что сейчас спасатели ведут оповещение всех дачников, находящихся на левом берегу Амура и островах, также идет работа с владельцами домов в Хабаровске, которые могут попасть под затопление. Людей убеждают убирать урожай и уезжать на «большую землю».