Приплыли: пригородные перевозки речным транспортом прекращены в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-11T03:35:55+03:00

Движение судов прекращено в связи с продолжающимся подъемом уровня воды в Амуре Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Движение судов прекращено в связи с продолжающимся подъемом уровня воды в Амуре

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Паводковая обстановка в Хабаровском крае продолжает оставаться напряженной. На территории Большого Уссурийского острова, по данным МЧС подтоплены более 1200 дачных участков. В связи с этим властями было принято решение о приостановке движения речного транспорта на ряде маршрутов.

- С воскресения, 11 августа пригородные речные перевозки будут временно прекращены. Это связано с затоплением остановки «Дачная» на маршруте «Речной вокзал – Парус», - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Для пассажиров, следующих по маршрутам «Речной вокзал – Новокаменка» и «Хабаровск – Победа» место посадки и высадки перенесено на остановку «Дальдизель». Время отправления теплоходов останется прежним.

Напомним, по мнению гидрологов, гребень паводка в настоящее время проходит через Еврейскую автономную область и ориентировочно достигнет Хабаровска 12 – 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU