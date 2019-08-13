С яйцами и колбасой африканская чума могла просочиться на территорию ЕАО
На границе Еврейской автономии пресекли очередную попытку провезти подозрительные продукты. Владелец съедобного имущества - гражданин Китая. В его ручной клади нашли чуть больше полукилограмма «запрещенки», а именно колбасы и яиц. Ни на первое, ни на второе сопроводительных документов у него не было.
- Такая ситуация расценивается как нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. Нарушителя удалось задержать в пункте пропуска «Амурзет» в рамках мероприятий по защите территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, ситуация с африканской чумой в Китае на сегодняшний очень нестабильна. Также зафиксированы случаи заболевания животных в соседних регионах - Приморском крае и Амурской области. В целях безопасности продукцию у иностранца изъяли, чуть позже ее отправят назад в Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU